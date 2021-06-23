Салехард, 23 июня, 2021, 18:12 — ИА Регнум. На Ямале молодые люди с разных уголков страны побывали на необычной лекции, которую провёл губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на ледоколе «Андрей Вилькицкий», напротив терминала «Ворота Арктики». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Лекция на ледоколе «Андрей Вилькицкий»

На лекции, которая была организована в рамках федерального образовательного проекта общества «Знание», говорилось об освоении Арктики и стратегической роли северных территорий для всей России, заводах сжиженного природного газа и Северном широтном ходе. Директор по науке ПАО «Газпром нефть» Марс Хасанов рассказал о современной нефтедобыче: почему сегодня всё решают технологии и цифровые двойники.

Пресс-служба губернатора ЯНАО «Ворота Арктики»

Участие во встрече приняли участники и финалисты всероссийского конкурса «Большая перемена», лидеры и руководители молодёжных и волонтёрских организаций, студенты нефтегазовых университетов и начинающие специалисты компаний топливно-энергетического комплекса из пяти регионов страны — ЯНАО, Санкт-Петербурга, ХМАО, Москвы и Крыма.