Вашингтон, , 18:07 — REGNUM США намерены соперничать в Арктике с Россией и Китаем, имея в своем распоряжении всего два старых ледокола, сообщает 23 июня ИА Красная Весна со ссылкой на портал dailysignal.com.

Портал отмечает, что хотя президент США Джо Байден, выступая перед курсантами Академии береговой охраны США, и заявил о важнейшем значении присутствия их кораблей в Северном Ледовитом океане, но ледокольный флот страны находится в таком жалком состоянии, что неспособен справляться с этими вызовами.

При таком сильном желании претендовать на природные богатства Арктики, ледокольный флот береговой охраны США состоит всего из двух кораблей: «Полярная звезда», срок службы которого превышает 40 лет, и «Хили», спущенный на воду в 1999 году, а другой еще не восстановлен после пожара на борту, произошедшего в августе 2020 года.

У США попросту нет работоспособных ледоколов для активных действий в заявленных приоритетными арктических водах к северу от Аляски.

При этом у России на сегодняшний день имеется самый большой и самый мощный ледокольный флот в мире, насчитывающий более 40 судов.

При этом еще три ледокола новейших образцов строятся и еще порядка 10 включены в планы строительства на ближайшее десятилетие.

Кроме того, Китай, провозгласивший себя «околоарктическим государством», имеет два действующих ледокола и работает над созданием своего первого атомного ледокола.

На данный момент ледоколами такого класса располагает только Россия.

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