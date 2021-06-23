Иерусалим, , 20:23 — REGNUM В Израиле вводятся новые ограничения в связи с распространением коронавируса, соответствующее распоряжение подписал 23 июня генеральный директор министерства здравоохранения Хези Леви.

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Теперь, даже если у гражданина есть иммунитет к коронавирусу, но он был в контакте с носителем опасного штамма, он обязан уйти на карантин. Если опасный штамм, например, индийский, будет обнаружен на открытом для жителей Израиля заграничном курорте, по возвращении домой гражданин обязан уйти на карантин. Важное изменение: если раньше, вернувшись из-за границы и пребывая на карантине с ребенком, родители могли сменять друг друга, то теперь родитель должен находиться в полной изоляции и отбыть с ребенком весь срок карантина, даже если привиты и родитель, и ребенок. Кроме того, любой не привитый и не болевший гражданин независимо от возраста, вернувшись из-за границы, обязан пройти карантин длительностью от 10 до 14 дней.

Тест на ковид обязаны сдавать все прибывающие в аэропорт Бен-Гурион. ПЦР-анализ в аэропорту стоит 100 шекелей (около 2,2 тыс. руб.).