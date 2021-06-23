Москва, , 18:00 — REGNUM В России ждут депутата Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко и готовятся услышать его ответы на вопросы про убийства в Одессе, отметил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Ждём. Заодно ответит следственным органам на вопросы про убийства в Одессе. Готовы билет оплатить в один конец», — написал Толстой в Телеграм-канале.

Европейская консервативная группа ПАСЕ поддержала кандидатуру Гончаренко в качестве наблюдателя на выборы в Госдуму восьмого созыва, об этом сообщил сам Гончаренко в ТГ-канале.

«Не главный клоун, но злобный скоморох малороссийского цирка», — охарактеризовал наблюдателя Толстой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Верховной рады Гончаренко во время выступления развернул флаг Украины и потребовал, чтобы участники заседания смотрели на него. В результате председатель ПАСЕ Хендрик Дамс был вынужден отключить депутату микрофон, а также предложил ему покинуть зал. Гончаренко в апреле 2021 года был лишен права голоса в ПАСЕ на три месяца.

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