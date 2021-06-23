Иерусалим, , 20:24 — REGNUM Минздрав Израиля установил перечень стран, которые являются наиболее опасными для посещения в связи с эпидемиологической ситуацией в этих странах, передают «Вести Израиль» 23 июня.

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В число стран, которые признаны особо опасными и посещение которых запрещается для жителей Израиля независимо от их гражданства, вошли шесть государств. В их числе Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика, Россия.

Кроме того, есть страны, посещая которых, люди предупреждаются о серьезной опасности. К ним относятся ОАЭ, Уганда, Уругвай, Сейшельские острова, Эфиопия, Боливия, Мальдивские острова, Непал, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Тунис. В эти страны ехать можно, но по возвращении не привитые и не переболевшие лица обязаны пройти карантин. Страны из этого списка, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, могут попасть в черный список с запретом посещения.