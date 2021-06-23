Тамбовский первый вице-губернатор провёл встречу с молодёжью
Тамбов, 23 июня, 2021, 17:57 — ИА Регнум. В Тамбовской области накануне Дня молодёжи первый заместитель главы администрации региона Олег Иванов пообщался с представителями нового поколения специалистов по работе с молодёжью, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Встреча прошла сегодня, 23 июня, в преддверии Дня молодёжи во втором по величине городе Тамбовщине — наукограде Мичуринске, в средней школе № 5 «Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина».
На встрече были подведены итоги проекта «Школа модераторов Тамбовской области», в рамках которого специалистов по работе с молодёжью обучали в течение трёх месяцев. Образовательный блок включал лекции, семинары, мастер-классы по базовым навыкам и технологиям модерации. На стратегической встрече «Поддержка молодёжи глазами молодых» финалисты «Школы модераторов» поделились результатами своей работы в рамках проекта.
На встрече с первым вице-губернатором поднимались неформальные темы, задавались и личные вопросы. Также ребят интересовала реализация нацпроектов, были заданы вопросы о молодёжной политике, патриотическом воспитании, профориентации.
Встреча завершилась награждением. Благодарственные письма администрации области были вручены за поддержку старшего поколения в условиях пандемии коронавирусной инфекции и большой личный вклад в развитие добровольческого движения, за вклад в патриотическое воспитание, помощь в организации всероссийской иммерсивной инсталляции «Поезд Победы» и за вклад в развитие государственной молодежной политики. Также были отмечены победители и призеры всероссийских олимпиад и конкурсов.