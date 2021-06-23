Вашингтон, , 20:26 — REGNUM Госдепартамент США назвал недавние президентские выборы в Перу «моделью демократии» вопреки попыткам консервативного кандидата Кейко Фухимори аннулировать результаты из-за мошенничества, сообщает 23 июня Reuters.

Перуанцы вышли на голосование 6 июня. Местные власти до сих пор подсчитывают голоса, количество которых предполагает победу кандидата леворадикальной партии «Свободное Перу»Педро Кастильо.

«Мы поздравляем власти Перу с безопасным проведением очередного раунда свободных, справедливых, доступных и мирных выборов, даже на фоне серьезных проблем, связанных с пандемией COVID-19», — сообщил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс 23 июня.

Напомним, МИД Перу выразил протест послам Боливии и Никарагуа в связи с преждевременным поздравлением победителя президентских выборов, которое в адрес кандидата леворадикальной партии «Свободное Перу» Педро Кастильонаправили власти этих стран.

Ранее Кастильо с победой на президентских выборах поздравили президент Боливии Луис Арсеи вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный протест МИД Перу был вручён послу Аргентины.

По последним данным, в Перу обработано 100% участковых протоколов и порядка 99,7% бюллетеней второго тура голосования. За Кастильо подано 8 824 199 голосов избирателей (50,165%). Кандидата правой оппозиционной партии «Народная сила» Кейко Фухимори, дочь бывшего президента ПеруАльберто Фухимори, поддержали 8 766 213 избирателя (49,835%).

Ранее Фухимори, которая незначительно проигрывает Кастильо, потребовалааннулировать около 200 тысяч голосов.