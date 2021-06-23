Москва, , 17:35 — REGNUM Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров может участвовать в выборах главы региона на четвертый срок. Решение чеченского лидера поддержал президент РФ Владимир Путин, высоко оценив его работу на этом посту.

«Вы в материале, работаете эффективно, изнутри ситуацию знаете. Я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. Я со своей стороны могу пожелать вам только успехов», — заявил президент РФ в ходе видеоселекторного совещания с Рамзаном Кадыровым.

Напомним, рабочая встреча состоялась 23 июня. До этого Рамзан Кадыров получил резолюцию Всемирного съезда народов Чеченской Республики, в которой народ потребовал от него участия в выборах главы республики на новый срок.

Как известно, для главы Чечни Рамзана Кадырова в 2021 году заканчивается третий срок пребывания на посту руководителя республики.

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