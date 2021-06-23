Ярославль, 23 июня, 2021, 17:30 — ИА Регнум. В мэрии Ярославля разъяснили введение платы за ремонт ям во дворах, о чём ранее сообщало ИА REGNUM.

Двор

Плата — 21 копейка с квадратного метра жилплощади — является обязательной для всех жителей, в чьих домах используется муниципальный тариф (таких в городе большинство).

«Указанный размер платы входит в состав платы за содержание жилых помещений и является обязательной. Начисление платы за текущий ремонт асфальтовых покрытий, расположенных на придомовой территории будет производиться управляющими организациями ежемесячно. Речь идет именно о придомовой территории, в отношении которой проведено межевание, и земельный участок поставлен на кадастровый учет. Внутриквартальные проезды не являются общим имуществом многоквартирного дома, и ремонтируются за счет местного бюджета», — сообщили в мэрии города.

А вот потратить собранные на ремонт ям деньги сложнее. Для этого недостаточно простой заявки в управляющую компанию — придётся проводить общее собрание собственников.

«Согласно пункту 18 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 текущий ремонт общего имущества проводится по решению общего собрания собственников помещений. Таким образом, решение о проведении работ по ямочному ремонту должно приниматься собственниками на общем собрании собственников, при условии достаточности средств на данный вид работ. Если нет необходимости в проведении ремонта асфальтового покрытия придомовой территории, денежные средства, собранные с населения по данной статье, аккумулируются в управляющей организации и не могут быть перераспределены управляющей организацией, без решения собственников на другие виды работ по текущему ремонту», — сообщили в мэрии города.

Плата вводится с 1 июля. Решение городских властей уже вызвало неоднозначную реакцию жителей в социальных сетях. Кто-то ждёт избавления от ям во дворах, но большинство комментаторов воспринимает новшество как новый побор и не верит в эффективность предложенных мер.