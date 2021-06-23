23 июня 2021 | Время чтения 8 мин

Даниел Игрец, , 18:13 — REGNUM Когда мы говорим, пишем и размышляем о преступлении, которое западный военный альянс совершил по отношению к Сербии в 1999 году, мы часто делаем это в прошедшем времени. Тем не менее множество событий последних двух десятилетий приводит нас к мысли, что об агрессии НАТО против СР Югославии нужно говорить в настоящем времени, так как она не была полностью завершена в 1999 году — антисербская матрица, которая подразумевает использование западной военной силы против сербского государства, не исчезла. Наоборот, она все еще активна, и Запад пытается довершить то, что ему не удалось сделать двадцать лет назад.

Сербия и Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Уже два полных десятилетия против нашей страны применяется так называемая стратегия порабощения. Давлением, шантажом и выставлением различных условий Сербию заставляют легализовать незаконное отчуждение части ее государственной территории. Символ сербского сопротивления, фундамент национальной идентичности и государственности, каким Косово и Метохия являются в сознании большинства сербов, агрессор пытается сделать символом поражения и вечных заблуждений.

Запад заставляет нас принять систему ценностей, которая была навязана нам в результате преступления и попрания международного права. Также он хочет, чтобы мы с помощью одной подписи отождествили себя с теми, кто под предлогом «гуманитарной интервенции» создал опасный прецедент. Этот прецедент позже был использован для разрушения существующего миропорядка, основанного на Хартии ООН. Запад хочет от нас, чтобы мы стали пособниками террористов и сепаратистов, которые на сегодняшний день являются самой серьезной угрозой для европейской и международной безопасности.

Александр Вучич в Белом доме подписывает Соглашение об экономическом сотрудничестве с Косово Official White House

Против Сербии уже годами применяется политика обесценивания ключевых международных документов, которые гарантируют нашей стране вечное и суверенное право на территорию Косово и Метохии. Зная, что свои действия можно оправдать только если жертва признает их законными, агрессор пытается убедить Сербию добровольно отказаться от своего южного края. Признание односторонней сецессии и место для Приштины в ООН стали бы коронным моментом этой пропагандистской войны, которая ведется уже несколько десятилетий. Самый сильный удар в этом случае получила бы как раз Резолюция 1244, так как этот документ является убедительной дипломатической победой тогдашней СР Югославии (СРЮ) и главным международным документом, гарантирующим суверенитет Сербии над Косово и Метохией.

Именно по этой причине покровители косовских албанцев систематически преуменьшают значимость этого документа. Вместо того, чтобы настаивать на последовательном применении резолюции, они с помощью абсурдных аргументов вытаскивают из нее только те положения, которые совпадают с их интересами. А когда приходится вести разговор о сербских интересах, Запад называет Резолюцию 1244 обычной бумагой, потерявшей значимость.

Так, уже годами через свои рупоры в Приштине Запад рассказывает нам о том, что гарантии суверенитета и целостности Сербии, которые содержатся в Резолюции 1244 — всего лишь символические декларации. Они говорят нам, что резолюция ни к чему не обязывает международное сообщество. Последнее в ряду их «творческих» замыслов звучит так: Сербия не является носителем Резолюции 1244, так как этот документ подписала СР Югославия, которой уже нет.

Бессмысленность этого утверждения лучше всего доказывают официальные документы ООН, а также заявления официальных представителей стран-постоянных членов СБ ООН — России и Китая. Сложно подсчитать, сколько раз представители Москвы и Пекина, а также Индии, Ирана, Индонезии, Бразилии, Венесуэлы, Аргентины, Ливии, Сирии, Словакии, Испании и многих других стран четко давали понять, что для их государств Резолюция 1244 является обязующим юридическим актом и документом, который призывает все страны — члены ООН уважать территориальную целостность и суверенитет Сербии над Косово и Метохией.

Генеральная Ассамблея ООН Kremlin.ru

Положения резолюции — не пустые политические лозунги. Это не вызывающие вопросов юридические обязательства всего международного сообщества. СБ ООН принял Резолюцию 1244 в рамках Главы 7 Хартии ООН, а Совет Безопасности действует в соответствии с этой главой, только когда речь идет о решениях, обязательных к исполнению. Что бы нам ни говорили сегодня, 10 июня 1999 года суверенитет Сербии над Косово признали США, Франция и Великобритания, а также все остальные страны НАТО, которые, пока действует резолюция, должны воздерживаться от одностороннего посягательства на территориальную целостность и границы Сербии.

Что касается тезиса о том, что резолюция относится не к Сербии, а только к СРЮ, то он не обоснован. Сербия — легитимная правопреемница СРЮ. Об этом недвусмысленно говорится и в Конституционной хартии сообщества государств Сербия и Черногория. Там написано, что в случае выхода Черногории из этого объединения (что она и сделала в 2006 году), Сербия унаследует все права бывшего государства, особенно те, которые вытекают из Резолюции 1244.

Один из особо опасных тезисов говорит о том, что Резолюция 1244 якобы предусматривает независимость Косово. Тот, кто продвигает этот тезис, обычно ссылается на положение 11 оперативной части резолюции, которое албанские политики и их западные покровители толкуют как «право албанцев принять решение об окончательном статусе Косово на референдуме». На самом деле речь идет о хитро замаскированном обмане, который был придуман британскими и французскими политиками еще во время переговоров в Рамбуйе, а потом необоснованно добавлен к тексту резолюции. Референдум албанцев был предусмотрен как решение в так называемом Временном договоре о мире и самоуправлении, более известном под названием «ультиматум из Рамбуйе». Этот документ никогда не имел юридической силы, так как сербское государство его категорически отвергло. Вопреки этому представителям Запада удалось впоследствии вписать текст в обход СБ ООН в текст Резолюции 1244, и сегодня его используют как средство для шантажа Сербии, заставляя ее смириться с независимостью Косово как легитимным фактом. Но это текст не имеет ничего общего с сутью Резолюции 1244 и сохранением государственного суверенитета Сербии, он не является для нашего государства обязательной ступенькой в решении косовского вопроса. Сербия подписанием Белградского соглашения в июне 1999 года согласилась с текстом Резолюции 1244 и четко дистанцировалась от ультиматума из Рамбуйе, так что для Белграда любая ссылка на некий албанский референдум во всех смыслах неактуальна.

Такой вывод подтверждают и размышления влиятельного греческого юриста Харитоса Панайотиса, который подчеркивает, что принципы суверенитета и территориальной целостности Сербии являются «ядром Резолюции 1244». Это принципы сильнее тех частей документа, которые относятся к упомянутым односторонне навязанным решениям, таким, как «албанский референдум».

Косово — это Сербия JustUser

Позицию, согласно которой международное признание Косово и изменение Резолюции 1244 невозможно без согласия Сербии, разделяет и Абдул Корома, судья Международного суда ООН из Сьерра-Леоне. Он подчеркивает, что изменение статуса Косово невозможно без разрешения Белграда. Это разрешение является необходимым условием для любого пересмотра Резолюции 1244. Корома считает, что никто, даже Совет безопасности, не может в обход Сербии затрагивать ее территориальную целостность, так как обязательство по соблюдению суверенитета является нормой международного права. Если бы СБ ООН планировал предусмотреть будущую независимость Косово, он бы четко прописал такую возможность в тексте Резолюции 1244, так же, как сделал это в случае Восточного Тимора в Резолюции 1246, которая была принята всего лишь через день после принятия 1244. В отличие от второй резолюции, 1244 определяет статус Косово и Метохии как «широкую автономию и самоуправление» в рамках СР Югославии. О том, что упомянутый термин подразумевает не независимость или раздельный суверенитет, а именно сохранение государственной целостности (в нашем случае целостности Сербии), говорит и практика Международного суда ООН, которая существует уже несколько десятилетий.

Один из лучших примеров того, как западные страны злоупотребляют Резолюцией 1244 в собственных интересах, является борьба Сербии за отмену признания так называемого Косово. Ежедневно мы слушали, что Сербия своим лоббированием нарушает атмосферу диалога и действует вразрез с международным правом. При этом они забывают, что они сами ранее отменяли признания тех стран, которые уже были приняты в ООН. Напомним о том, как Вашингтон отменил признание Тайваня, который в это время уже был членом СБ ООН. Лицемерно утверждать, что это не было нарушением международного права, но, с другой стороны, повторять, что борьба Сербии за защиту ее законных интересов является нарушением. Также напомним, что признание самопровозглашённой Западной Сахары после дипломатического наступления Марокко отозвало более 38 стран — членов ООН. Отмена признаний — не новый момент в международной практике, это легитимный способ защиты государственных и национальных интересов. Особенно в случае Сербии, которая этим защищает суть Резолюции 1244 о сохранении территориальной целостности.

Белград. Результат бомбардировок . Югославия. 1999

Наступил последний момент для того, чтобы Белград перестал воспринимать Резолюцию 1244 как устаревший документ и начал использовать ее как главный стратегический аргумент в своих руках. Этот аргумент сегодня становится все более значимым, так как из-за геополитических изменений в мире все больше стран осознает, что международное право является столпом региональной и глобальной стабильности. Это и для нас главный стержень борьбы за сохранение Косово и Метохии.