Иерусалим, , 20:27 — REGNUM Израиль, где еще недавно коронавирус считался практически побежденным, второй день подряд регистрирует более 100 новых случаев заражения за сутки. За 22 июня таких эпизодов отмечено 110, сообщает минздрав 23 июня.

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За сутки проведено 45 175 тестов, положительными оказались 0,3%. За все время пандемии в стране отмечено 840 166 заражений. В больницах остаются 50 пациентов, из них в тяжелом состоянии 26, 19 в критическом, 18 на ИВЛ. Умерли в стране от ковида в сумме 6428 человек.

Вакцинированы в Израиле как минимум первой дозой 5,5 млн человек, второй — 5,1 млн при населении страны 9,3 млн. Минздрав рекомендует вакцинировать детей и вводит новые ограничения.