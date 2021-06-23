Новосибирск, , 17:23 — REGNUM В Новосибирской области создано военно-патриотическое движение «Защитник». Председателем координационного совета стал депутат Законодательного собрания региона Андрей Панфёров.

Также в координационный совет вошли представители регионального отделения Российского военно-исторического общества, исторического парка «Россия — Моя история», ветераны группы «Альфа», военно-исторических клубов реконструкторов и другие.

«Движение ставит перед собой задачу разговаривать с подрастающим поколением живым, неказённым языком, донести до молодежи наши главные ценности — бережное отношение к истории и русскому языку. Мы видим прорехи в таких предметах, как история Отечества и родная литература и будем компенсировать это образовательными программами, организовывая интересные для детей и молодежи мероприятия, — рассказал изданию «Континент Сибирь» Андрей Панфёров, — Другое важное направление работы — дистанцировать детей от протестного электората, от тех политических деятелей, которые стараются использовать их как инструмент в своей оппозиционной деятельности».

Среди мероприятий — лекции, открытые диспуты, показы фильмов, реконструкции знаковых военно-исторических событий и многое другое.