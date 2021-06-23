Сараево, , 20:27 — REGNUM Сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на пресс-конференции 22 июня заявил, что все депутаты парламента Черногории, проголосовавшие за резолюцию по Сребренице, вызывают негодование в Республике Сербской, поскольку их решение является прямой атакой на республику и сербский народ. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

«Этим актом, принятием вышеупомянутой резолюции, черногорский парламент превратился в антисербский политический театр», — заявил Додик.

Додик задал вопрос: «Какое отношение имеет Черногория к трагическим событиям в Боснии и Герцеговине и каков мотив принятия такого акта, который принимается легко и без аргументов, независимо от того, идет ли речь о их собственном мнении или об интересах антисербских иностранных акторов?».

Он также задался вопросом, почему никто из оппозиции не вышел и не осудил этот враждебный акт своих политических коллег из Черногории.