23 июня 2021 | Время чтения 6 мин

Арташес Гегамян, , 18:07 — REGNUM



Арташес Мамиконович Гегамян (сс)OSCE Parliamentary Assembly

Лес стремительно сокращался, но деревья продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева, и они думали, что он один из них. —

Прочитал интервью главного редактора ИА REGNUM уважаемого Модеста Алексеевича Колерова корреспонденту интернет-издания 168. am Армине Варданян, опубликованное 22 июня т. г. в 21:51 на страницах этого издания под заглавием — «То, что произошло в Армении, можно назвать самоубийством государства, его последней стадией». Я далек от мысли судить о выводах Модеста Алексеевича (по крайней мере доброжелательного судьи моих статей), однако буду не искренен перед ним и самим собой, если не выражу сожаление относительно отдельного вывода, содержащегося в его интервью. Так, «…даже если Армения пожелает быть с Россией в статусе союзного государства [(кстати, не думаю, что в Армении есть сторонники этой идеи) — подчеркнуто мною, А. Г.], то я должен искренне сказать, что это абсолютно не означает, что этого желает Россия», — говорится в интервью Модеста Алексеевича, который, как никто другой, прекрасно знает, что автор этих строк уже не первый год всеми доступными средствами ратует за вхождение Армении в Союзное государство России и Белоруссии.

Другое дело, что эта идея торпедируется не только соросовско-пашиняновской антинациональной пропагандой, но и со стороны масс-медиа, контролируемых политиками, объявившими себя главной оппозиционной силой. Действия руководителей этой «главной» оппозиционной силы позволяют сделать вывод, что их главная цель, как-то: в глазах нашего стратегического союзника, гаранта сохранения армянской государственности — Российской Федерации, формировать ошибочное мнение, что они и только они являются этакой единственной поборницей стратегического союза России и Армении. Между тем сие их действо отнюдь не сопровождается предметным развенчиванием антигосударственных козней сценаристов государственного переворота в Армении апреля-мая 2018 года, то бишь спецслужб с берегов Туманного Альбиона и Потомака. Подробное объяснение недальновидности и ущербности подобной политики «главной» оппозиционной силы ранее не представлялось целесообразным, так как это могло стать козырной картой в руках пашиняновской антигосударственной пропаганды.

Не скрою, уважаемый читатель, что сдержанность оценок партии «Национальное единение» и вашего покорного слуги подобному подходу наших коллег по оппозиции в немалой степени была обусловлена высокими оценками, озвученными глубокоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным в адрес организатора оппозиционного блока «Армения» Р. Кочаряна, так как критика в адрес этой части оппозиции была бы демагогически извращена и подчинена созданию мифа о завуалированной критике лидера братской России, глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина со стороны убежденных поборников безальтернативности армяно-российского стратегического союза. Более того, она преподносилась бы как критика с нашей стороны одного из выдающихся лидеров современности Владимира Путина, решительность действий которого в ноябре 2020 года спасла армянское население Нагорного Карабаха от геноцида.

Роберт Кочарян и Владимир Путин. 2003 Kremlin.ru

Увы, уважаемый читатель, итоги внеочередных выборов в Национальное собрание Республики Армения VIII созыва, которые трудно охарактеризовать иначе, чем провал и сильный удар в целом по оппозиции РА, естественно, и по партии «Национальное единение», руководителем которой является автор этих строк, наводят на серьезные раздумья. Итоги выборов, низкая явка избирателей показали полную несостоятельность вот уже три года проводимой «главными» оппозиционерами политики по изоляции любой оппозиционной политической силы, не вставшей под их знаменами, более того, заявивших о своей непоколебимой приверженности делу углубления стратегического союза Армении с Россией. При этом не приходится говорить о тотальной информационной изоляции сторонников вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии (ни один из более десятка медиа-ресурсов, подконтрольных «главной» оппозиции, не доступен для политиков и политических сил, повторюсь, не вставших под их знамёнами, которые не менее оппозиционны режиму Пашиняна и куда более неуязвимы для его борзописцев).

Вместе с тем уважаемый читатель, не могу не согласиться с главным выводом интервью Модеста Алексеевича Колерова. Да, на самом деле прошедшие в Армении выборы в НС РА 20 июня т. г. есть начало самоубийства государства. Увы, оно станет необратимым, если изоляция оппозиционных политических сил Армении, а уж тем более убежденных сторонников вхождения РА в Союзное государство России и Белоруссии, будет продолжена. Причем изоляция как со стороны Никола, именуемого определенной частью граждан РА Николом-предателем, так и со стороны «главной» оппозиции. Пусть уважаемый читатель не воспримет это как жалобу. Вовсе нет, это всего лишь констатация сегодняшних реалий Армении. Увы, в отличие от политической силы, заявившей о себе как о «главной» оппозиции режиму Пашиняна, мы не располагаем финансовыми, а стало быть, и информационными ресурсами для разъяснительной работы среди широких слоев населения Армении о «государственном самоубийстве», реализуемом власть предержащими Республики Армения по сценарию закордонных кукловодов Пашиняна. Вынужден признаться, что, к сожалению, информационный ресурс авторитетного российского медиа-холдинга ИА REGNUM, на страницах которого дается правдивая картина событий, происходящих в Армении и регионе Южного Кавказа, для ведения адекватной вызовам безопасности армянской государственности, обусловленной информационной войной Запада против Армении, а стало быть, и против России борьбы, недостаточен. При этом считаю важным отметить, что я вовсе не сторонник финансирования патриотической оппозиции РА по примеру финансирования масс-медиа антироссийской, русофобской пашиняновской камарильи, которые подпитываются, как из рога изобилия. Мы уже не первый год являемся свидетелями того, когда десятки соросовских масс-медиа, разрушающие основы армянской государственности, щедро финансируются фондом Сороса «Открытое общество — Армения» и иже с ним. Вместе с тем, чтобы спасти Армению от саморазрушения следует противопоставить этим губительным для армянской государственности системным действиям еще более эффективную системную работу, главной задачей которой будет развенчивание истинных целей развязанной против армянской государственности информационной войны. Войны, в основе которой нагнетание антироссийских, русофобских настроений, создающих информационный фон для последующего выдавливания 102-й Российской военной базы из Республики Армения.

Избирательный участок в Армении. 20.06.2021 (сс) OSCE Parliamentary Assembly

Что же касается отсутствия в Армении политических сил, являющихся сторонниками вхождения РА в Союзное государство, то хотелось бы обратить внимание уважаемого Модеста Алексеевича и читателей на интервью от 07.06.2021 г. «Арташес Гегамян: союзному государству с Россией альтернативы нет». Примечательно что из 3245 просмотревших это интервью зрителей по интернет-телеканалу «Sputnik Армения», которые отнюдь не равнодушны к идее вхождения Армении в Союзное государство, из 110 проголосовавших 47 высказались «за» вхождение, а 63 — «против».