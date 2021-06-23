Иерусалим, , 20:28 — REGNUM 23 июня минздрав Израиля сообщил о принятии новых мер по распространению коронавируса.

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Так, вводится обязательное ношение маски в аэропорту Бен-Гурион, на пограничных переходах и в медицинских центрах. Родители детей, которым был предписан карантин и которые нарушили его, могут быть оштрафованы на сумму 5000 шекелей.

Человек, у которого есть иммунный ответ на коронавирус — он привит или переболел — может быть отправлен на карантин в случае, если находился в тесном контакте с зараженным опасным штаммом или при подозрении на такой контакт во время вспышки заражения. Еще одним поводом для карантина такого лица может стать контакт с больным в самолете, или постоянное пребывание в заведении с непривитыми, а также с людьми с высоким риском развития тяжелых форм заболевания. Наконец, карантин может грозить тем привитым, которым прививка дала низкую эффективность.