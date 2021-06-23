Иерусалим, , 20:28 — REGNUM Минздрав Израиля ввел штраф в размере 5000 шекелей (эквивалент 110 тыс. руб.) родителям за нарушение карантина их детьми. Соответствующее распоряжение генеральный директор минздрава профессор Хези Леви 23 июня.

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Данная мера объясняется ростом заболеваемости COVID-19, новые эпизоды заражения отмечаются в различных районах страны. Теперь, если ребенок, который должен находиться на карантине, нарушил его, то ответственный за него взрослый — который проживает вместе с ребенком — может быть оштрафован на 5000 шекелей.

Как сообщил 23 июня минпросвет Израиля, за последние сутки коронавирус подтвердился у 37 учащихся школ и детских садов. При этом в острой стадии заболевания остаются 253 учащихся, 1040 находятся на карантине.