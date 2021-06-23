Саранск, 23 июня, 2021, 16:57 — ИА Регнум. Врио главы Мордовии Артем Здунов провел совещание по вопросам развития паломническо-туристического кластера в Темниковском районе. Об этом сообщает пресс-служа правительства республики.

Пресс-служба правительства Мордовии

В частности, обсуждались вопросы создания новых точек притяжения туристов в рамках сотрудничества с Нижегородской областью.

Проект предусматривает создание 11 новых объектов. Также планируется строительство новых дорог, проведение работ по благоустройству пляжной зоны на реке Мокша, а также воссоздание исторической усадьбы Федора Ушакова в деревне Алексеевка. В Темникове намечено создание музейно-просветительского модуля «Ушаков-центр». В городе оборудуют несколько новых общественных пространств.

Врио главы Мордовии призвал представителей правительства республики искать дополнительные источники финансирования, включая использование системы грантовой поддержки и через национальные проекты.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте текущего года туристические объекты, связанные с жизнью флотоводца Федора Ушакова, причисленного Русской православной церковью к лику святых, включили в паломническо-туристический кластер «Арзамас — Дивеево — Саров».