Москва, , 16:55 — REGNUM Предупредительная стрельба по курсу британского эсминца-нарушителя Defender велась, заявили 23 июня в Минобороны России.

«Эсминец был предварительно предупреждён о возможном применении оружия в случае продолжения незаконного нахождения в территориальных водах РФ», — отмечает военное ведомство.

«Экипаж британского эсминца не реагировал на явные сигналы предупреждения в соответствии с морским правом, в связи с чем российский сторожевой корабль был вынужден выполнить предупредительную стрельбу. В целях дополнительного предостережения российский самолёт Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу британского эсминца», — заявили в Минобороны РФ.

«В 11:52 23 июня с.г. (сего года) эсминец УРО «Дефендер» ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Чёрного моря, пересёк государственную границу Российской Федерации и вошёл в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра».

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер».

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и Пограничной службы ФСБ России эсминец УРО «Дефендер» покинул границы территориального моря Российской Федерации», — уточняет Министерство обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Лондон отрицает факт открытия предупредительного огня, а также заявляет, что эсминец «Дефендер» «мирно следовал через украинские территориальные воды».

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