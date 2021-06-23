Грозный, , 16:41 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен передать президенту РФ Владимиру Путину обращение чеченского народа с требованием к действующему главе субъекта РФ участвовать в выборах руководителя республики на новый срок. Об этом Кадыров заявил, получив резолюцию съезда.

«Через час у меня должен состояться разговор с президентом страны. Я ему передам позицию чеченского народа, узнаю его мнение», — цитирует ТАСС чеченского лидера.

Напомним, в Грозном сегодня, 23 июня, собрался Всемирный съезд народов Чеченской Республики, на котором была принята резолюция с требованием от Рамзана Кадырова выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни.

«Всемирный съезд народов Чеченской Республики инициирован Общественной палатой региона в связи с глобальными политическими процессами, вызовами, перед которыми стоят народы республики», — назвала причины созыва форума. ЧГТРК «Грозный».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 июня, должна состояться встреча президента РФ Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На ней речь должна пойти о социально-экономической ситуации в регионе. Будет ли в ходе беседы затронута тема выборов в Чечне, пресс-секретарь главы государства не уточнил.

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