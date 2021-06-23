Москва, , 16:41 — REGNUM Министерство обороны России оценивает инцидент с британским эсминцем в Чёрном море как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву и призывает расследовать действия экипажа этого корабля, сообщает 23 июня российское военное ведомство.

«Опасные действия эсминца ВМС Великобритании расценены Минобороны России как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Российское военное ведомство призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца Defender для недопущения подобных инцидентов в будущем», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Отдельно отмечено, что атташе по вопросам обороны при посольстве Британии в Москве вызван в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России, где ему официально была доведена российская позиция по данному вопросу.

«Британской стороне указано, что действующий в северо-западной части Черного моря эсминец Великобритании Defender сегодня нарушил государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент, углубившись на 3 км», — отмечают российские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ РФ и бомбардировщик Су-24М открыли предупредительный огонь по нарушившему российскую морскую границу эсминцу Defender ВМС Британии. Экипаж эсминца получил предупреждение о применении оружия, но никак не отреагировал.

При этом минобороны Британии уже заявило, что эсминец Defender мирно следовал через территориальные воды Украины.

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