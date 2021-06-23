Ярославль, 23 июня, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поручил региональному оперативному штабу рассмотреть возможность введения новых ограничительных мер. Об этом сообщает правительство региона.

Yarregion.ru Заседание правительства Ярославской области

Новые меры областной штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции рассмотрит на ближайшем заседании.

«Сейчас в регионе мы наблюдаем существенный прирост заболеваемости. И если увидим, что цифры растут, то будем вынуждены принять необходимые ограничительные меры, безусловно, согласовывая все решения с Минздравом и Роспотребнадзором. Понимаем, что это непопулярные решения, но другого пути у нас нет», — сказал Дмитрий Миронов в ходе заседания правительства Ярославской области.

Какие именно меры планируется ввести, власти пока не сказали. За последние сутки в области было выявлено 103 новых случая коронавируса.

«Мы вынуждены почти ежедневно открывать новые койки под прием пациентов с COVID-19. Кроме того, отмечается увеличение числа госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии. Вакцинация — это самый надежный способ защититься от инфекции, сохранить свою жизнь и здоровье. Для этого в регионе созданы все условия: развернуто 50 пунктов вакцинации, организованы и работают 41 мобильная медицинская бригада и 33 мобильных прививочных пункта», — рассказал заместитель председателя правительства области Анатолий Гулин.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией в Ярославской области задействованы 13 больниц, развернуты 1723 койки, на которые госпитализированы 1288 пациентов. На амбулаторном лечении с подтвержденным коронавирусом находятся 948 пациентов.