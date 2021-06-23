Кострома, 23 июня, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал костромичей «остеречься» от поездок в другие регионы. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Наталья Диева Александр Кокоулин

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Врач рассказал, что количество завозных случаев коронавируса в июне 2021 года по сравнению с маем увеличилось в 10 раз. Жители Костромского региона везут болезнь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.

«Сейчас порядка 10% всех случаев связаны с завозом из других территорий. В мае данный показатель регистрировался лишь в 1−1,5%. Больше всего связь с завозными случаями прослеживается в сельской местности. Куда сейчас приезжают отдыхать граждане из других субъектов Российской Федерации. Хотелось бы всё-таки предостеречь граждан — и наше население, и тех, кто планирует приехать к своим близким: если есть возможность, воздержитесь от поездки. И приезжайте привитыми. Прививаться надо — как тем, кто планирует приехать, так и тем, кто планирует принять гостей», — сказал Кокоулин.

Ситуация с коронавирусом в области развивается достаточно быстро. Для сравнения, в начале июля в области выявляли 30−35 случаев заражения за сутки. По данным на 23 июня этот показатель достиг 78 человек. Костромская область расширяет количество койко-мест для больных COVID-19. Начиная с 21 июня в регионе открыли 150 дополнительных мест для лечения таких пациентов, загруженность коек по последним данным составляет 72%.