Главный санврач Костромской области призвал отказаться от путешествий
Кострома, 23 июня, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин призвал костромичей «остеречься» от поездок в другие регионы. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».
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Врач рассказал, что количество завозных случаев коронавируса в июне 2021 года по сравнению с маем увеличилось в 10 раз. Жители Костромского региона везут болезнь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля.
Ситуация с коронавирусом в области развивается достаточно быстро. Для сравнения, в начале июля в области выявляли 30−35 случаев заражения за сутки. По данным на 23 июня этот показатель достиг 78 человек. Костромская область расширяет количество койко-мест для больных COVID-19. Начиная с 21 июня в регионе открыли 150 дополнительных мест для лечения таких пациентов, загруженность коек по последним данным составляет 72%.