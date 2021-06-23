Козельск, Калужская область, 23 июня, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Калужской области утверждены границы памятника природы регионального значения «Липовая аллея в усадьбе селе Волконское Козельского района», сообщили 23 июня корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Липовая аллея в усадьбе селе Волконское Козельского района

Более 4,5 тысяч гектаров особо охраняемой природной территории — это заросший регулярный парк. Он был заложен в третьей четверти XVIII века владельцем усадьбы помещиком Петром Хлоповым. В настоящее природная территория больше напоминает однородный лесной массив, состоящий из липы мелколистной, дуба черешчатого, сосны обыкновенной, березы повислой и осины. Однако в его границах хорошо просматриваются липовые аллеи. Сохранились деревья возрастом не менее 130 лет.

В целях повышения эстетической и рекреационной ценности паркового комплекса в 2022 году будут проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, а после их завершения — посадка липы мелколистной взамен утраченных деревьев. Работа по увеличению площади природно-заповедного фонда Калужской области ведется в рамках нацпроекта «Экология».