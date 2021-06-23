Лондон, , 16:29 — REGNUM Российские военные не производили предупредительных выстрелов и не проводили бомбометание по курсу эсминца УРО «Дефендер» ВМС Британии в Черном море возле Крыма, заявляет 23 июня пресс-служба британского военного ведомства.

«Никаких выстрелов по «Дефендеру» не было, и мы не признаем, что по курсу его следования проводилось бомбометание», — указано в пресс-релизе.

«Корабль Королевского военно-морского флота мирно проходил через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом», — утверждает минобороны Британии.

По утверждению британской стороны, на самом деле стрельбы, о которых идёт речь, корабли ВМФ России произвели во время учений.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня российский пограничный сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь по курсу британского эсминца «Дефендер», вошедшего в территориальные воды России в Черном море в районе мыса Фиолент. Кроме того, фронтовой бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы по курсу корабля-нарушителя.

После этих мер воздействия «Дефендер» покинул территориальные воды Российской Федерации.

Британский военный атташе вызван в Министерство обороны России.

В связи с инцидентом в Минобороны РФ был вызван британский военный атташе.

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