Варшава, , 16:24 — REGNUM Польский политический журналист Якуб Пацан, представляющий издание Tygodnik Solidarność, раскритиковал 23 июня в эфире Polskie Radio 24 Европейскую комиссию и Евросоюз в целом, назвав их «идеологическими проектами».

«Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня назвала венгерский закон, запрещающий пропаганду смены пола и гомосексуализма среди подростков, «позором». Она также пригрозила Будапешту судебными мерами. Не совсем понятно, почему структуры ЕС все больше вмешиваются во внутренние дела стран-членов, где решения принимают демократически избранные и легитимные правительства», — заявил журналист.

Он добавил, что ЕС все больше превращается из партнерского сообщества в идеологический проект.

«Такие страны, как Китай, Россия и Турция, смотрят на это, смеются и потирают руки», — добавил он.