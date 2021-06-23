Белград, , 20:29 — REGNUM Вице-премьер и министр обороны Сербии Небойша Стефанович в первый день визита в Российскую Федерацию присутствовал на праздновании дня памяти и горя по случаю 80-ой годовщины нападения нацистской Германии на Советский Союз во Вторую мировую войны. Стефанович добавил, что Сербия никогда не должна забывать о прочной дружбе с Россией, и при этом она не должна забывать своих героев, которые сражались во Второй мировой войне и жертвовали своими жизнями ради нашей свободы в будущем. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика.

Стефанович посетил церемониальную академию в парке «Патриот» недалеко от Москвы, после чего возложил цветы к памятнику «Матери победителей». Он также посетил музейный комплекс «Путь памяти» и главный храм вооруженных сил РФ.

«Сегодня у нас была возможность, как раз в тот день, когда 1941 году фашистская Германия провела операцию «Барбароса», напав на Советский Союз, посетить также мемориальный комплекс, где представлены события всех дней войны за освобождение, не только Советского Союза, и осмотреть главный храм вооруженных сил», — подчеркнул Стефанович.