Вашингтон, , 16:38 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена начала всеобъемлющую борьбу с огнестрельным оружием и другими насильственными преступлениями, сообщается 23 июня на сайте Белого дома.

«В рамках стратегии будут проводится предупреждающие меры, которые, как было доказано, сокращают количество насильственных преступлений. Стратегия направлена на ликвидацию коренных причин, среди прочего путем пресечения потока огнестрельного оружия, используемого для совершения преступлений», — говорится в пресс-релизе.

Байден считает неприемлемым «резкий рост актов насилия с применением огнестрельного оружия».

Напомним, что объем продаж огнестрельного оружия в США увеличился на 18% за первый квартал 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Американцы приобрели более 2,3 млн единиц оружия только в январе 2021 года. Это самый высокий показатель с тех пор, как в июле прошлого года по Штатам прошли протесты после убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

Отметим, 40% семей в США владеют оружием. В 2016 году владели 32%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент СШАДжо Байден вновь призвал конгрессменов остановить «эпидемию вооруженного насилия» во время выступления после стрельбы в Калифорнии. Об этом 26 мая сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Еще раз я призываю Конгресс немедленно действовать, услышать призывы американского народа, включая большинство владельцев оружия, и помочь положить конец эпидемии вооруженного насилия в Америке», — сказал он.