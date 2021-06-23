Данилов, Ярославская область, 23 июня, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области жители дома для детей-сирот пожаловались на проблемы с качеством жилья, построенного за бюджетные деньги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Подслушано в Данилове» Вконтакте Дом для сирот в Данилове

Жалобу один из жителей дома разместил анонимно в социальных сетях, но, как выяснилось, проблема действительно имеет место, и власти об этом знают.

«Дому 5 лет, а он уже рушится, сыпется, везде трещины, с крыши падают гнилые доски, стены все кривые, потому что неправильно зашпаклёвано. Горячее и холодное водоснабжение подключено неправильно, зимой стены и котёл замерзают», — написал в социальной сети житель дома.

Как выяснилось, жители жаловались не только в соцсетях, но и непосредственно в органы власти. Те выявили недостатки при строительстве здания. Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области потребовал от застройщика устранить строительные недостатки, однако тот отказался. Тогда чиновники обратились в суд.

«Арбитражным судом Ярославской области 6 апреля 2021 года частично удовлетворены требования департамента к ответчику: обязать ООО «Комфорт Плюс» в течение месяца со дня вступления решения в законную силу устранить недостатки строительства многоквартирного дома, расположенного о адресу: г. Данилов, ул. Деповская, д. 28, взыскать штраф в сумме 733 650 руб», — рассказали в департаменте имущественных и земельных отношений.

В судебном решении содержится внушительный перечень проблем. Самые серьезные из них — трещины на полу и в стенах, плесень, разрушение штукатурки, отсутствие снегозадержателей на крыше и утепления чердака, отсутствие батарей в двух подъездах, разрушение гидроизоляции крыши и многое другое.

Жители говорят, что и принимали дом странно. Первая проверка якобы отказала в принятии работ, но через неделю дом всё-таки приняли. В департаменте уверяют, что на момент сдачи дом соответствовал требованиям. Проблемы проявились уже в ходе эксплуатации.

«На момент приема имущества в собственность Ярославской области по актам приема-передачи от 02.12.2015, жилые помещения соответствовали требованиям, указанным в государственном контракте. В январе-феврале 2016 года все квартиры предоставлены по договорам найма жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во временное пользование для фактического проживания. С момента передачи многоквартирного жилого дома (далее — МКД) в эксплуатацию и до настоящего времени объект не принят на обслуживание управляющей компании. При отсутствии оказываемых услуг по содержанию и ремонту жилья общее состояние дома ухудшается», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Если верить документам, построен дом был в «рекордные» сроки: госконтракт на долевое участие в строительстве на сумму 14 млн 637 тыс рублей был заключён в 25 сентября 2015 года. А уже в январе-феврале 2016 года туда въехали сироты. Построить многоквартирный дом, пусть и двухэтажный, в такой срок невозможно.

Дом находится на гарантии, во время которой строители должны устранять все недостатки. Интересно, что представитель строительной компании не явился ни на осмотр объекта, ни в суд, а письмо, направленное по юридическому адресу, вернулось в суд с отметкой о невручении. Иначе говоря, строители пропали.

Аналогичная ситуация в Ярославской области уже была. В том же 2015 году компания «Регионстройсервис» возвела подобный дом для сирот в поселке Борисоглебский. Там стены были построены из гипсокартона. После вмешательства уполномоченного по правам ребёнка и огласки в СМИ дом признали аварийным и расселили. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в халатности обвинили местного чиновника. Но в итоге никто наказан не был — суд закрыл дело за истечением срока давности.

То, что борисоглебская история повторяется в Данилове, наводит на мысли о том, что дело не только в халатности местных чиновников, а, возможно, вовсе и не в ней.