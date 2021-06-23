В Ярославской области разрушается уже второй дом для сирот
Данилов, Ярославская область, 23 июня, 2021, 16:15 — ИА Регнум. В Данилове Ярославской области жители дома для детей-сирот пожаловались на проблемы с качеством жилья, построенного за бюджетные деньги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жалобу один из жителей дома разместил анонимно в социальных сетях, но, как выяснилось, проблема действительно имеет место, и власти об этом знают.
Как выяснилось, жители жаловались не только в соцсетях, но и непосредственно в органы власти. Те выявили недостатки при строительстве здания. Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области потребовал от застройщика устранить строительные недостатки, однако тот отказался. Тогда чиновники обратились в суд.
В судебном решении содержится внушительный перечень проблем. Самые серьезные из них — трещины на полу и в стенах, плесень, разрушение штукатурки, отсутствие снегозадержателей на крыше и утепления чердака, отсутствие батарей в двух подъездах, разрушение гидроизоляции крыши и многое другое.
Жители говорят, что и принимали дом странно. Первая проверка якобы отказала в принятии работ, но через неделю дом всё-таки приняли. В департаменте уверяют, что на момент сдачи дом соответствовал требованиям. Проблемы проявились уже в ходе эксплуатации.
Если верить документам, построен дом был в «рекордные» сроки: госконтракт на долевое участие в строительстве на сумму 14 млн 637 тыс рублей был заключён в 25 сентября 2015 года. А уже в январе-феврале 2016 года туда въехали сироты. Построить многоквартирный дом, пусть и двухэтажный, в такой срок невозможно.
Дом находится на гарантии, во время которой строители должны устранять все недостатки. Интересно, что представитель строительной компании не явился ни на осмотр объекта, ни в суд, а письмо, направленное по юридическому адресу, вернулось в суд с отметкой о невручении. Иначе говоря, строители пропали.
Аналогичная ситуация в Ярославской области уже была. В том же 2015 году компания «Регионстройсервис» возвела подобный дом для сирот в поселке Борисоглебский. Там стены были построены из гипсокартона. После вмешательства уполномоченного по правам ребёнка и огласки в СМИ дом признали аварийным и расселили. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в халатности обвинили местного чиновника. Но в итоге никто наказан не был — суд закрыл дело за истечением срока давности.
То, что борисоглебская история повторяется в Данилове, наводит на мысли о том, что дело не только в халатности местных чиновников, а, возможно, вовсе и не в ней.