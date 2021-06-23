23 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Ирина Инашвили, , 16:33 — REGNUM Информация об эсминце НАТО, выдворенном флотом и авиацией России за нарушение границы в Черном море, стала поводом широкого обсуждения грузинских пользователей соцсетей. Новость российских СМИ с переводом на грузинский язык запостил грузинский эксперт З. Б. Главным вопросом, который волнует его друзей и коллег, оказался вопрос: боится ли Россия войны?

«Это многое значит. Русские не боятся войны», — начал обсуждение темы на странице эксперта З. Б. в соцсети Facebook пользователь Б. М.

«Боятся и еще как боятся. В случае начала войны государство обрушится им на голову. Сейчас они сидят в позе трусливого пса, потому и ведут себя так. И Запад боится начала военных действий с Россией, но не потому, что сил не хватит, а из-за популистских пацифистских настроений демократов», — возразил ему пользователь Г. Ч.

«Да ничего не боится Запад. Они просто не хотят путаницы в уже налаженном мире, иначе Путину в его же кабинете воткнули бы ракету в одно место», — вступил в полемику пользователь М. Ш.

«Если бы боялись, бомбы бы не бросали. Насколько я знаю, преимущество на стороне британцев, в военных действиях, хотя Россия надеется на подводные торпеды, несмотря на то, что некоторые торпеды могут вернуться им бумерангом, если посмеют выпустить», — добавил от себя Б. М.

Эскадренный миноносец «Дефендер» Royal Navy

Далее, продолжая полемику со сторонниками «воинственности» и преимущества Запада, пояснил, что «выстрелила все же Россия, а Запад мог как минимум, подобно Турции, сбить хотя бы один», вероятно, самолет, чего не сделал.

На что М. Ш. заметил: «Будет еще ответ на это. Не надо опережать события».

«Санкциями, над которыми уже сами же смеются? Ясно, что ничего другого сделать не посмеют. Россия много денег тратит в виде взятки, особенно сейчас, криптовалютой», — возразил Б. М.

«Скоро им будет не до смеха. Санкции сделают свое дело. А что должны сделать (на Западе), войну объявить??? Это будет хорошо??? Цивилизованно мыслят на Западе, холодным умом. Экономика России сейчас в очень плохом состоянии», — продолжил полемику М. Ш.

«Понятно, но когда Турция сбила их Су-25, что случилось? Проглотил это Путин, почувствовал силу. И в Карабахе так не вмешался. Должны были (британцы) сбить», — опять возразил Б. М.

«Тогда он (Су-25) нарушил границы Турции, и сбили. Сейчас границы Британии не нарушали. Разница есть. Не могли сбить», — пояснил М. Ш.

СУ-25 (сс) Fedor Leukhin

Затем дискуссия от обсуждения конкретного случая перешла к внутренней политике России.

«Интересно, когда там придет нормальная власть? Я думаю, никогда», — задался вопросом все тот же М. Ш.

«Как война в Афганистане никогда не закончится, так и Россия не станет нормальной. Европа стоит на пути вырождения. Я надеюсь на Британию. Германию и Францию нужно оставить в одиночестве», — заметил Б. М.

«Совсем с ума сошли», — вмешалась в беседу пользователь Н. Л., имея в виду действия российских флота и авиации.

Сторожевой корабль Черноморского флота у берегов Севастополя (сс) George Chernilevsky

«Мускулами играют», — поддержала ее Т. Н.

А пользователь Г. Б. предположил, что Грузии и Украине войны с Россией не избежать.