Брюссель, , 15:59 — REGNUM Секторальные санкции Евросоюза будут применены к белорусским производителям калийных удобрений и другой продукции. Такое решение достигнуто в ходе состоявшегося 23 июня совещания постоянных представителей ЕС.

Белорусскую продукцию будет запрещено покупать, продавать, а также осуществлять её поставки транзитом через территорию ЕС. Окончательный вариант документа с указанием белорусских товаров и производителей планируется оформить 24 июня.

Ранее, 21 июня, ЕС применил санкции к 78 гражданам и восьми предприятиям Белоруссии. В тот же день о введении дополнительных санкций в отношении «режима Лукашенко объявили США — под них попали 16 белорусских граждан и пять юрлиц.

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