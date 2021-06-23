Белград, , 16:14 — REGNUM На межправительственной конференции ЕС и Сербии в Люксембурге 22 июня премьер-министр Сербии Анна Брнабич заявила, что в переговорном процессе с ЕС Белграду удалось открыть «кластера 1». Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Она добавила, что «кластер 1» об основных ценностях является одним из наиболее важных в новой методологии присоединения к ЕС.

Брнабич подтвердила также, что Сербия выполнила все условия и требует открыть «кластеры 3 и 4».

По её словам, участники межправительственной конференции Сербия — Европейский союз отметили, что Белград добился прогресса в процессе евроинтеграции за последние несколько месяцев.

Она указала, что Сербия продолжает реформы с акцентом на верховенство закона и заявила, что надеется открыть еще два кластера во время председательства Словении к концу 2021 года.

Напомним, новая методология расширения ЕС в странах Западных Балкан, принятая 5 февраля 2020 года, заключается в разделении глав переговоров о вступлении на шесть тематических блоков или кластеров. Это внутренний рынок, фундаментальные основы, ресурсы и сельское хозяйство, конкурентоспособность и инклюзивный рост, экологическая повестка дня и устойчивые связи, внешние связи.