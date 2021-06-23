Москва, , 15:51 — REGNUM Сотрудничество России и Сербии в военной области в настоящее время вышло на принципиально новый уровень. Об этом 23 июня заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с заместителем председателя правительства, главой военного ведомства Сербии Небойшей Стефановичем на полях Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня наше взаимодействие в военной области вышло на принципиально новый уровень. В текущем году у оборонных ведомств России и Сербии насыщенная программа совместных мероприятий», — заявил он, трансляцию встречи вел телеканал «Звезда».

Также Шойгу поблагодарил главу минобороны Сербии, для которого это первый визит в Россию, за то, что он принимает участие в работе конференции.

«Признательны за решение участвовать в работе IX Московской конференции по международной безопасности. В лице Белграда видим проверенного временем надежного друга, партнера и единомышленника», — отметил глава минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что и космос, и киберпространство стали чаще фигурировать в военном противоборстве, а некоторые страны создают космические и киберкомандования.