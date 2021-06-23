Киев, , 16:05 — REGNUM ВВП Украины по итогам 2021 года может вырасти более чем на 4%. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 23 июня на заседании правительства.

«Во втором квартале года видим рост всех секторов экономики. По итогам года экономика увеличится более чем на 4%», — сказал он.

Шмыгаль отметил, что главным условием роста украинской экономики могут стать иностранные инвестиции. Для этого правительство подготовило несколько законодательных инициатив, направленных на поддержку инвесторов, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба национального банка Украины (НБУ) дала менее оптимистичный прогноз — 3,8% роста ВВП Украины по итогам 2021 года.

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