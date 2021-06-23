Сеул, , 15:50 — REGNUM В течение следующих пяти лет правительство Южной Корее намерено выделить 220 млрд вон (~$193,6 млн) на разработку технологий мобильной связи шестого поколения 6G и на совместные проекты с США в данной сфере. Об этом 23 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, 200 млрд вон (~$176 млн) будут направлены на проекты в шести областях, включая низкоорбитальные спутники связи и сетевые технологии.

Кроме того, правительство Южной Кореи намерено сотрудничать в научной сфере с такими зарубежными странами, как США, Китай и Финляндия. Представители Института оценки информационно-коммуникационных технологий (IITP) и Национальный научный фонд США (NSF) подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого договорились о совместных исследованиях в сфере 6G.

В министерстве Южной Кореи также сообщили о намерении привлечь к сотрудничеству представителей частного сектора.