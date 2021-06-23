Тбилиси, , 15:45 — REGNUM Отношения между Украиной и Грузией стали налаживаться. Об этом 23 июня заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили на совместном брифинге с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве.

Глава Грузии отметила, что восстановление отношений между государствами началось после её заявления в апреле, что нужно вернуть грузинского посла в Киев.

«После этого были несколько визитов премьер-министров, министров иностранных дел и наша официальная встреча здесь сегодня, — сказала Зурабишвили. — Наши отношения возвращаются к своей норме».

Грузинский президент поблагодарила украинскую сторону за шаги навстречу Тбилиси.

Напомним, отношения между Киевом и Тбилиси ухудшились после того, как Зеленский в мае 2020 года назначил главой исполнительного комитета на Украине экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Зурабишвили тогда заявила, что это недопустимо, так как бывший грузинский президент заочно осуждён на родине на девять лет.

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