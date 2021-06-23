Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Законодательное собрание Ленинградской области 23 июня одобрило изменения в бюджет Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. И доходная, и расходная части бюджета увеличены на 63,8 млн рублей. Дополнительные средства направят на борьбу с COVID-19, на поддержку медработников, учителей и решение проблем обманутых дольщиков.

Здание правительства и Законодательного собрания Ленобласти Дарья Драй © ИА REGNUM

«В этот раз увеличиваем доходы и расходы на 63,8 млн рублей за счёт федеральных средств, которые пойдут на закупку лекарств для лечения ковид-больных. Также перераспределяем расходы внутри бюджета, чтобы направить дополнительные средства на выплаты учителям и врачам», — сообщил спикер Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин.

Как сообщили 23 июня в пресс-службе Заксобрания, общий объем доходов вырастет до 156,5 млрд рублей, расходы составят 176,4 млрд рублей. Дефицит останется на прежнем уровне — 19,9 млрд рублей (14,7% к уровню собственных доходов).

«Практически все резервы <…> исчерпаны в первом уточнении бюджета 2021 года. Сегодня ситуация серьезно меняется из-за усложнения эпидемической обстановки и негативного прогноза по доходам. По первому полугодию мы уже не добрали 9 млрд рублей по налогам, поэтому вынуждены пересматривать приоритеты и трансформировать расходную часть бюджета», — объяснил депутатам необходимость корректировки бюджета первый заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков. Он добавил, что больше всего недополучено налога на прибыль.

Решено сократить лимиты финансирования и расходы по главным распорядителям бюджетных средств на сумму 3,9 млрд рублей. Эти средства пойдут на выплаты учителям в связи с увеличением количества учащихся и врачам за дополнительную работу по борьбе с коронавирусом. Кроме того, 450 млн рублей в 2022 году и столько же в 2023 году будет выделено дополнительно на программу помощи обманутым дольщикам.

Проект изменений в бюджет-2021 принят Заксобранием Ленобласти в первом и третьем чтениях.

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