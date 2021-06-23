Тюмень, , 15:38 — REGNUM Правительство Тюменской области по собственному желанию покидает заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на чиновника.

Напомним, Владимир Сысоев стал замгубернатора три года назад. Ранее являлся депутатом Госдумы от ХМАО во фракции ЛДПР и членом высшего совета партии.

«Возвращаюсь в политику, чтобы, как и раньше, работать с коллегами из ЛДПР и, конечно, с лидером нашей партии», — пояснил Владимир Сысоев свою отставку.