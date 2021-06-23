Белград, , 16:39 — REGNUM Делегация Сербии во главе с премьер-министром Сербии Анной Брнабич 22 июня прибыла в Люксембург, где состоялась межправительственная конференция ЕС-Сербия. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Брнабич на пресс-конференции после конференции заявила, что межправительственная конференция ЕС-Сербия является серьезным и позитивным сигналом для Белграда, процессов реформ и европейского пути страны.

Брнабич объявила, что представила должностным лицам стран-членов и учреждений ЕС все, что правительство Сербии достигло за последние несколько месяцев, прежде всего в области верховенства закона.