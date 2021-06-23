Посёлок Антропово, Костромская область, 23 июня, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Антроповском районе Костромской области тушат крупный лесной пожар, его примерная площадь составляет 20 гектаров. Об этом сообщает департамент лесного хозяйства региона.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

Низовой пожар заметили днём 23 июня. В лесу горит лесная подстилка — сухая хвоя. К тушению приступили специалисты и техника пожарно-химической станции, лесничества и представители арендатора.

По предварительной информации, причиной возгорания могли стать сухие грозы. Сведений о локализации и ликвидации пожара пока нет.

С начала летнего сезона 2021 года в Костромской области случилось 7 лесных пожаров. Их общая площадь без учёта возгорания в Антроповском районе составляет 21 гектар.