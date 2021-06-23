Новосибирск, , 15:30 — REGNUM Правительство Новосибирской области сегодня, 23 июня, одобрило дополнительные решения попротиводействию коронавирусу. Изменения предусматривают продление действия отдельных ограничительных мер по 30 сентября 2021 года.

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«Продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий с участием граждан, оказания соответствующих услуг, кроме мероприятий, проводимых в соответствии с решениями органов государственной власти РФ, органов государственной власти Новосибирской области на уличных оборудованных сценических площадках, посвящённых государственным праздникам, дням воинской славы и памятным датам России. Работодателям рекомендуется отменить или перенести проведение официальных торжественных мероприятий с участием работников», — сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства регионаАндрей Гончаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 23 июня, зарегистрировано 45 699 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 3027 детей; 40 967 пациентов выздоровели.

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