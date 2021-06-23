Киев, , 15:30 — REGNUM Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не собирается уходить в отставку. Об этом заявил его заместитель Антон Геращенко 23 июня, выступая в пресс-центре информагентства «Укринформ».

По его словам, слухи об отставке Авакова начали распространяться с 22 июля 2014 года — за день до его назначения министром.

Геращенко отметил, что Аваков продолжает выполнять свои обязанности и будет работать столько, сколько решит президент Украины, парламент и правительство страны.

Напомним, ранее Аваков призвал не злорадствовать по поводу стихийного бедствия в Крыму, вызванного обильными дождями.

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