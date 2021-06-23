23 июня 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили заявление посольства России в Вашингтоне о том, что США и их союзники по НАТО должны отказаться от проведения военных учений Sea Breeze в Черном море.

Мирослава Романенко, , 16:35 — REGNUM США и их союзники по НАТО должны отказаться от проведения военных учений Sea Breeze в Черном море, говорится 23 июня в заявлении на странице в Twitter посольства России в Вашингтоне.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В сообщении отмечается, что действия организаторов маневров носят «явно агрессивный характер» и не соответствуют имеющимся потребностям безопасности в регионе. Российские дипломаты подчеркивают, что подобные шаги «вдохновляют милитаристские амбиции Украины».

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Новость обсудили в социальной сети Facebook зрители канала «Первый независимый», а также в сообществе украинского телеканала «НАШ» в видеохостинге YouTube. Среди прокомментировавших новость были те, кто считает, что Украина вправе проводить учения «на своей территории» и якобы не России ей «диктовать». Были и те, кто отметил, что «в случае чего» «партнеры» Украины оставят ее «в беде». Иные отметили, что у Украины-то и флота, собственно, нет для совместных учений.

«Не дразните Россию, хорошим это не кончится. Америка «смоется», а Украина снова попадет под удар. И так Крым ушёл, Донбасс тоже потеряла, ещё не дошло?» — написала Елена П.

«Пока это только предупреждение для Америки…» — добавила Ольга Г.

«А чего американские войска будут участвовать в учениях в Чёрном море, загадили всю воду возле своего континента и теперь решили гадить дальше?» — пишет Лариса М.

Украинско-амриканские учения Sea Breeze в 2016 году (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Ну это, скорее всего, игра, понятно, что учения будут, хоть и толку от них ноль, но властителям и в США, и в РФ будет что сказать внутренней аудитории», — отметил Станислав М.

«Думаю, что если корабли РФ будут проводить учения в Карибском море, американцам это тоже не понравится», — отреагировал Сергей Б.

«Флоту Украины, состоящему в основном из сэкондовских (поддержанных. — М. Р.) американских катеров и надувных лодок, крайне необходимы совместные учения для отражения «враждебных действий Кремля». Не забыли бы из сэконда закупить вёсла», — пишет Николай М.

«Какое им дело? В водах Украины с разрешения Украины могут проводить что хотят», — отметил Pllayer064.

«Да, на Украине все делают, что хотят», — ответил на реплику Pllayer064 Алексей.

«А у Украины есть военный флот для учений? А, точно, надувные лодки. Весла хоть бы купить не забыли», — добавила Alla D.

Украинско-амриканские учения Sea Breeze (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Боже, какие учения? Какие совместные? На американских надувных лодках? Да не позорьтесь! Не будите спящего медведя!» — призвал читатель Mysterio.

«Учения как учения, чего России бояться, моря жалко?» — не понимает читатель под псевдонимом Люблю Сало.

«А сколько визгу было, когда РФ учения под Воронежем провела. На своей, между прочим, территории, в своей стране. Верещали, как резаные, а когда попросили их не делать, сразу «мы на своей территории». Двуличные», — отметила Вера Б.

«Пусть Крым «деоккупируют», можно в этом году об учениях забыть», — написал Sleek.

«Так Крым уже деоккупировали. Будут продолжать учения, и Одессу деоккупируют с остатками Причерноморья», — отметил на реплику Sleeк Ю. Андрейченко.

«Побольше учений с союзниками и друзьями с НАТО», — призвал Игорь Б.

«Побольше!.. Цугундер ближе!.. НАТО будет воевать с русскими до последнего украинца!..» — ответил Евгений Р. Игорю Б.

Военные учения вооруженных сил России Mil.ru

«Не*ер было в апреле на границе Украины проводить учения. Ну, раз уж провели, то мы теперь свои учения проведем. Наша территория — наши правила, проведем где хотим и с кем хотим. Всего-то 32 страны присоединится», — отметил Илья К.

«А Вы не думали, что такие учения могут закончиться трагедией для нас, а эти «партнеры» по-тихому свалят», — ответил Илье К. Stas V.

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