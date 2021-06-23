Киев, , 15:27 — REGNUM У генеральной прокуратуры Украины недостаточно доказательств в отношении главы политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку, который ранее был обвинен в финансировании терроризма. Об этом заявил замглавы генпрокуратуры Роман Говда.

«Нет достаточных доказательств для сообщения о подозрении (предъявления обвинений)», — сказал он в комментарии телеграм-каналу «Павловский ньюс».

Вместе с тем он подчеркнул, что это не означает, что доказательств нет вообще, «это две большие разницы.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая офис генерального прокурора совместно с СБУ обвинил Виктора Медведчука в государственной измене по нескольким эпизодам. 13 мая суд избрал политику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 10 июля. Лидер ОПЗЖ не раз заявлял, что главная цель данного расследования — политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии Украины.

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