Москва, 23 июня, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Информация кредитного рейтингового агентства НКР, согласно которой цены на жильё в России продолжат расти, несмотря на изменение параметров льготной ипотеки, вызвала реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

"В любой непонятной ситуации цены в России растут. И не только на жильё», — заметил Артём М.

Многие пользователи оказались в негодовании о того, что цены на жильё не становятся доступнее, несмотря на то, что государство создаёт льготные условия для ипотеки.

«Глупость какая-то получается: ставки по ипотеке снизили, но цены на квартиры подняли. А в чём выгода-то?» — задаётся вопросом Александр В.

Некоторые комментаторы отметили, что в России строится очень много жилья, но большая часть из этих домов не удовлетворяют людей своим качеством. Граждане считают, что строители в РФ гонятся за прибылью и даже не стараются сделать жизнь населения более комфортной.

«Идиотизм! Загоняют людей в эти многоэтажные помойки, в самой большой стране мира! Ещё и ценники неадекватные за такое качество жилья», — отметил Дмитрий Е.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новостройки

Часть людей считают, что ипотека — это единственный шанс для гражданина России получить своё собственное жильё, хотя бы и в кредит. Люди отметили, что экономическая ситуация в стране не позволяет людям накопить капитал и отложить сбережения.

«А другой возможности при жизни получить свою квартиру нет. Копить — не вариант, инфляция и рост цен не пощадят накопления. А ипотека даёт возможность при жизни приходить каждый вечер в своё жилье. Но на 10 лет петля обеспечена», — написал Andrey A.

Ряд пользователей указывают на то, что новое жильё появляется только в крупных городах, в то время как периферия постепенно вымирает. Люди из малых городов, посёлков и деревень просто бросают свои дома и уезжают в крупные населённые пункты.

«Я тоже удивляюсь: для кого столько строят? Хотят всех перетащить в города? Чтобы в сёлах и деревнях вообще никого не осталось и всё сельское хозяйство разрушить? Надо строить малоэтажные посёлки вместо халуп и создавать условия жизни именно в деревнях!» — считает Лидия Б.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Многоэтажки и частные дома

Нашлись и те, кто напомнил, что государству необходимо продумывать свою внутреннюю политику, основываясь на интересах простых граждан, а не на представителях бизнеса, которым совершенно наплевать на российский народ.

«У нас, как всегда, делается для людей, а выгоду получают предприниматели. В данном случае производители стройматериалов и сами строители. Как сообщающийся сосуд, в один вливают, другой наполняется, а тот, для кого предназначена льгота, так и остаётся тянуть лямку двух сосудов», — поделился своим мнением Анвар С.

Напомним, 23 июня РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на кредитное рейтинговое агентство НКР, согласно которому цены на жильё в России продолжат расти, несмотря на изменение параметров льготной ипотеки.