23 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова президента России о наращивании военного потенциала НАТО на границе с РФ.

Тимур Кондратьев, , 16:36 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи её границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

"Пока в странах НАТО детишки российских чиновников и депутатов, то войны точно не будет. Вот как они все побегут обратно, значит, начнётся», — считает Борис К.

Некоторые комментаторы считают, что никакой войны между Россией и странами НАТО не произойдёт, потому что российская элита поголовно живёт на Западе, там у них семьи и своё благосостояние. Войны они попросту допустить не могут.

«Да не будет никакой войны, и не надо. Дети чиновников и олигархов за границей живут, корпорациями, отраслями владеют олигархи, в том числе и иностранцы. Деньги их от продажи ресурсов в заграничных банках. Какая война?» — задаётся вопросом Жанна Х.

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Часть людей убеждена, что ядерный щит России не позволит никому ступить на российскую землю со злыми помыслами. Поэтому американская сторона просто пугает нашу страну, а значит, панике поддаваться нельзя.

«Не бойтесь, не будет никакой войны! Это США так пугают, как обезьянки с бананом прыгают, а сделать ничего не могут! Чтобы напасть на ядерную страну, нужно быть полностью отбитым государством! Ни сегодня, так завтра в США и во многих странах Европы вспыхнут митинги с поджиганием автомобилей и требованием отставки правительства. Все боятся войны, поверьте! Если уж и случится война, то в ней не будет победителей и проигравших», — отметил Алексей Л.

Другие напомнили, что Первая мировая война началась не пойми по какой причине, при этом страны-участницы вплоть до начала столкновений имели дипломатические и тесные экономические санкции. Поэтому от войны зарекаться не стоит.

«Стоит, наверное, напомнить, что Второй мировой войне предшествовала Первая, которая началась между самыми, на тот момент, цивилизованными странами с интегрированными друг в друга экономиками. Никто бы не поверил, что такое могло произойти, и люди бы просто крутили пальцами у виска от рассказов о газовых атаках», — напомнил Олег Е.

Ряд граждан считает, что вскоре Россия окончательно разорвёт любые отношения с США и Европой, потому что агрессивная политика Запада не позволяет выстроить дружеский диалог.

«Значит, скоро будет «гудбай, Америка», и НАТО тоже. Не зря ведь говорили французы, что альянс с убитым мозгом, раз делают своим врагом Российскую Федерацию», — написал Павел С.

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Отдельные пользователи всё-таки выразили надежду, что взаимоотношения России с Западом начнут выравниваться, и страны вновь попытаются прислушаться к мнению своего оппонента.

«Надеюсь, что Российская Федерация и Соединённые Штаты всё-таки придут к каким-то соглашениям, и эта постоянная взаимная угроза наконец-то прекратится», — пишет Богдан К.

Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам девятой Московской конференции по международной безопасности, что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи её границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы.