Тимур Кондратьев, 23 июня 2021, 16:36 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи её границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на этот счёт 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».
"Пока в странах НАТО детишки российских чиновников и депутатов, то войны точно не будет. Вот как они все побегут обратно, значит, начнётся», — считает Борис К.
Некоторые комментаторы считают, что никакой войны между Россией и странами НАТО не произойдёт, потому что российская элита поголовно живёт на Западе, там у них семьи и своё благосостояние. Войны они попросту допустить не могут.
«Да не будет никакой войны, и не надо. Дети чиновников и олигархов за границей живут, корпорациями, отраслями владеют олигархи, в том числе и иностранцы. Деньги их от продажи ресурсов в заграничных банках. Какая война?» — задаётся вопросом Жанна Х.
Часть людей убеждена, что ядерный щит России не позволит никому ступить на российскую землю со злыми помыслами. Поэтому американская сторона просто пугает нашу страну, а значит, панике поддаваться нельзя.
«Не бойтесь, не будет никакой войны! Это США так пугают, как обезьянки с бананом прыгают, а сделать ничего не могут! Чтобы напасть на ядерную страну, нужно быть полностью отбитым государством! Ни сегодня, так завтра в США и во многих странах Европы вспыхнут митинги с поджиганием автомобилей и требованием отставки правительства. Все боятся войны, поверьте! Если уж и случится война, то в ней не будет победителей и проигравших», — отметил Алексей Л.
Другие напомнили, что Первая мировая война началась не пойми по какой причине, при этом страны-участницы вплоть до начала столкновений имели дипломатические и тесные экономические санкции. Поэтому от войны зарекаться не стоит.
«Стоит, наверное, напомнить, что Второй мировой войне предшествовала Первая, которая началась между самыми, на тот момент, цивилизованными странами с интегрированными друг в друга экономиками. Никто бы не поверил, что такое могло произойти, и люди бы просто крутили пальцами у виска от рассказов о газовых атаках», — напомнил Олег Е.
Ряд граждан считает, что вскоре Россия окончательно разорвёт любые отношения с США и Европой, потому что агрессивная политика Запада не позволяет выстроить дружеский диалог.
«Значит, скоро будет «гудбай, Америка», и НАТО тоже. Не зря ведь говорили французы, что альянс с убитым мозгом, раз делают своим врагом Российскую Федерацию», — написал Павел С.
Отдельные пользователи всё-таки выразили надежду, что взаимоотношения России с Западом начнут выравниваться, и страны вновь попытаются прислушаться к мнению своего оппонента.
«Надеюсь, что Российская Федерация и Соединённые Штаты всё-таки придут к каким-то соглашениям, и эта постоянная взаимная угроза наконец-то прекратится», — пишет Богдан К.
Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин заявил в приветствии участникам девятой Московской конференции по международной безопасности, что Россию беспокоит наращивание инфраструктуры НАТО вблизи её границ, как и то, что альянс отказывается предметно рассматривать предложения Москвы.