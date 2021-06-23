Новокузнецк, Кемеровская область, 23 июня 2021, 15:23 — REGNUM В Новокузнецке будет проводиться обязательная вакцинация части горожан. Это следует из распоряжения, подписанного мэром Сергем Кузнецовым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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«Организовать и обеспечить проведение прививок от новой коронавирусной инфекции (…) лицам, относящимся к приоритету первого уровня вакцинации в соответствии с календарём профилактических прививок по эпидемическим показаниям (…) работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в образовательных организациях и организациях социального обслуживания», — говорится в документе.
Требуется, «обеспечить охват вакцинацией не менее 60% от общей численности сотрудников».
Сроки вакцинации: до 18 июля — первый компонент вакцины, до 18 августа — второй.
Напомним, ранее постановление об обязательной вакцинации ряда категорий граждан подписал главный санитарный врач Кемеровской области, аналогичный документ подписал и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв.