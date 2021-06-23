Москва, , 15:11 — REGNUM Совфед одобрил закон, позволяющий работающим пенсионерам, самозанятым и индивидуальным предпринимателям (ИП) претендовать «ипотечные каникулы», передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Закон «О потребительском кредите (займе)» дополнен положениями о том, что «в случае, если заемщик является предпринимателем или физическим лицом, осуществляющим деятельность по патентной системе налогообложения или с применением специального налогового режима «налог на профессиональный доход», предоставляются иные документы, подтверждающие наличие дохода от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов». Перечень таких документов определяется кредитором самостоятельно.

Закон позволит воспользоваться «ипотечными каникулами» на равных и справедливых условиях для всех заемщиков — физических лиц, не только получающих доходы по трудовым (гражданско-правовым) договорам, но и граждан — заемщиков, получающим доходы от предпринимательской (ИП) или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов, в том числе самозанятым.

Кроме того, документами, подтверждающими нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации, станут справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход по формам, утвержденным ФНС России, книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций ИП и другие. Они должны подтвердить снижение среднемесячного дохода заемщика.

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