Берлин, , 15:19 — REGNUM США и ФРГ собираются следить за тем, чтобы Россия не могла использовать энергетику в качестве оружия и инструмента принуждения в отношении Украины или других стран Европы. Об этом 23 июня заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

«Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы Россия не могла использовать энергию в качестве инструмента принуждения, в качестве оружия против Украины или кого-либо еще в Европе», — сказал он.

Также Блинкен уточнил, что он ценит проводимую США совместно с Германией работу в этом направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что в своих подходах к газопроводу «Северный поток — 2» Германия и США продолжают расходиться.