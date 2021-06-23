Киев, , 15:18 — REGNUM В ходе торжественной встречи президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве произошёл инцидент с участием военнослужащего почётного караула. Об этом сообщило 23 июня издание Strana.ua.

«Военнослужащий почетного караула не удержал ножны от сабли и уронил их вниз прямо перед Зурабишвили. Сразу после этого воин быстро поднял футляр для оружия», — сказано в сообщении.

Как сообщается, президент Грузии не обратила на это внимания, а президент Украины Владимир Зеленский даже улыбнулся.

Отметим, Зурабишвили приветствовала украинский почётный караул нацистским лозунгом «Слава Украине!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина и Грузия в ближайшее время усилят сотрудничество в сфере безопасности в Чёрном море.

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