Киев, 23 июня 2021, 15:18 — REGNUM В ходе торжественной встречи президента Грузии Саломе Зурабишвили в Киеве произошёл инцидент с участием военнослужащего почётного караула. Об этом сообщило 23 июня издание Strana.ua.
Как сообщается, президент Грузии не обратила на это внимания, а президент Украины Владимир Зеленский даже улыбнулся.
Отметим, Зурабишвили приветствовала украинский почётный караул нацистским лозунгом «Слава Украине!».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина и Грузия в ближайшее время усилят сотрудничество в сфере безопасности в Чёрном море.
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