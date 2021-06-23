Тирасполь, , 15:10 — REGNUM Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в ходе встречи с руководством Тирасполя и депутатами горсовета отметил помощь президента Молдавии Майи Санду в борьбе с пандемией. Об этом 23 июня сообщает агентство «Новости Приднестровья».

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Приднестровский лидер отметил, что 10% вакцин, которые поставляют в Молдавию, Кишинёв переправляет Тирасполю.

«Это хороший пример гуманитарного взаимодействия. Скажу откровенно, это решение госпожи Санду — президента Молдовы, за что ей большое спасибо», — сказал Красносельский.

Напомним, в ПМР для вакцинации от COVID-19 используют вакцины «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca Sinovac и Sinopharm.

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